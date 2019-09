Perché conviene comprare casa a Cagliari affidandosi a Tecnocasa

Comprare casa è quasi certamente l’investimento più importante nella vita di un individuo. Scegliere la casa giusta non è solo una semplice questione economica, ma si tratta di riuscire a trovare il luogo perfetto dove vivere magari per il resto della propria vita.

Un’abitazione in grado di soddisfare le esigenze di un singolo, di una famiglia in crescita o di un anziano che ha bisogno di un accesso agevolato.

Non è sempre facile consultare gli annunci e capire cosa il mercato propone e talvolta anche gli acquirenti hanno le idee confuse.

Perché affidarsi a Tecnocasa?

Tecnocasa nasce ben 40 anni fa da un’idea di Oreste Pasquali che all’epoca possedeva qualche agenzia immobiliare nell’hinterland milanese. L’azienda è cresciuta negli anni aprendo nuovi filiali in tutta Italia e all’estero dando così lavoro a diverse decine di migliaia di persone. Affidarsi ad un incaricato Tecnocasa per la scelta della propria abitazione a Cagliari vuol dire essere nelle mani di un agente che conosce la zona, è preparato in tutto ciò che riguarda la compravendita di un’abitazione e sa come scovare la casa ideale per ogni persona al miglior prezzo.

Come trovare la casa ideale a Cagliari

Se si cercano case in vendita a Cagliari si può effettuare una prima scrematura utilizzando il portale www.tecnocasa.it. Nell’home page è presente una casella di ricerca nella quale basta selezionare il tipo di contratto e la località dove si desidera effettuare la selezione. Per una scelta più precisa è possibile passare alla RICERCA AVANZATA che rispetto alla precedente versione consente anche di specificare il tipo di immobile che si cerca, come appartamenti, rustici, ville, case. In alternativa, è disponibile l’opzione DISEGNA SU MAPPA che permette di selezionare in modo pratico l’area di ricerca direttamente sulla mappa dell’Italia andando a spostarsi con il mouse e ampliando o restringendo un cerchio verde.

Sempre tramite il portale Tecnocasa.it è possibile creare un Alert Email che consente di salvare la ricerca effettuata sul sito e ricevere gli annuncia via e-mail.

È possibile anche ricevere via e-mail, con cadenza personalizzata, gli annunci che corrispondono agli immobili ricercati. Qualora non si fosse più interessati è possibile modificare la ricerca, disattivare l’invio delle e-mail oppure cancellare l’alert semplicemente accedendo al sito. Un servizio comodo e pratico che permette di venir informati tempestivamente qualora vi fossero in vendita nuove abitazioni a Cagliari che corrispondono ai criteri cercati.

Infine, per chi desidera visionare una casa di persone ed avere maggiori informazioni da un incaricato, è possibile rivolgersi ad una delle numerose agenzie Tecnocasa presenti in zona.

Annunci di case in vendita a Cagliari Tecnocasa

Comprare casa a Cagliari è semplice, basta iniziare dalla consultazione di un annuncio Tecnocasa. Al link https://www.tecnocasa.it/annunci/immobili/sardegna/cagliari/cagliari.html è possibile prendere visione delle offerte immobiliari per la città di Cagliari.Nella sezione dettagli è possibile visionare le foto e la planimetria della casa, perfetta per sapere come sono disposte le stanze con tanto di icone che aprono con un semplice clic la foto del relativo ambiente. Se non si conosce la via dove si trova l’abitazione è possibile scoprirlo direttamente sulla mappa cliccando sull’icona successiva.

Ogni annuncio dispone di una descrizione, un elenco dei dettagli come superficie, anno di costruzione, il numero dei piani dell’edificio ed il numero delle camere presenti nell’abitazione.

Segue un altrettanto dettagliata descrizione dei comfort che ogni stanza offre, la distanza ai principali luoghi di servizio come ospedali, supermercati e farmacie.

Vi è poi un utilissimo prospetto per il calcolo del mutuo con importi, durata, tasso fisso o variabile cambiabili per adattarsi alle esigenze di ognuno.

Se l’annuncio piace, è possibile chiedere maggiori informazioni all’agenzia che ne segue la trattativa semplicemente compilando il modulo che si trova a fine pagina per venir ricontattati.

Le offerte più convenienti a Cagliari

Gli annunci per comprare casa a Cagliari sono più di 300 e offrono ampia scelta come un 2 locali con bagno a 1230€/mq, 3 locali a Cagliari con un bagno a 2.916€/mq, 4 locali con un bagno a 2090€/mq ed un attico con 3 locali ed un bagno a 2500€/mq