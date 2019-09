Ozieri: il 13 settembre l’inaugurazione della mostra di Francesca Patteri

In occasione della 126° edizione della festa della Beata Vergine del Rimedio, il Museo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ozieri e l’Istituzione San Michele, è lieto di annunciare che ospiterà in via del tutto eccezionale la mostra storico-etnografica dell’artista Francesca Patteri.

L’inaugurazione si terrà venerdì 13 settembre alle ore 17:00 presso la sala espositiva del Museo Civico Archeologico “Alle Clarisse”, dove la curatrice illustrerà e racconterà la storia delle sue suggestive creazioni.

Attraverso la sezione dedicata all’età nuragica sarà possibile rivivere uno dei periodi più caratterizzanti della nostra identità.

Gli amanti della tradizione e della cultura sarda resteranno sicuramente ammaliati dalla sezione etnografica e dalle sue peculiari rivisitazioni dei costumi tradizionali.

Sarà possibile, inoltre, visitare la mostra anche il 14 e 15 settembre durante gli orari di apertura del museo.

L’artista:

Francesca Patteri nasce a Villanova Monteleone il 25/01/1958, appassionata d’arte fin da piccola, si forma da autodidatta in vari ambiti che spaziano dalla pittura alla sperimentazione di nuove tecniche e materiali come la ceramica. Proprio grazie a quest’ultima, da svariati anni, ha trovato una sua particolare e personale dimensione artistica;

Le sue creazioni fortemente rappresentative della nostra Isola hanno come protagonisti esseri animati e inanimati, spesso idealizzati e stilizzati.

Dalla passione per la storia e la cultura sarda, nascono le opere dedicate ai giganti di Mont’e Prama, la dea madre, i bronzetti, le pintadere e tanto altro.

La collezione è arricchita inoltre da una sezione etnografica che ha nei costumi tradizionali sardi il suo contenuto più suggestivo