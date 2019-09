Ozieri. Festa del Rimedio: 13-15 settembre

La Festa del Rimedio a Ozieri, anche chiamata Sagra Beata Vergine del Rimedio, si ripete ogni anno nel centro abitato più grande del Logudoro, in provincia di Sassari.

La festa è la più sentita dagli ozieresi e ogni anno propone un ricco programma di manifestazioni musicali, religiose, culturali e folcloristiche. Il momento più atteso è la tradizionale processione dal Colle dei Cappuccini.

L’evento propone la grande processione della domenica con la partecipazione di numerosi gruppi folk e cavalieri provenienti da tutta l’isola. La tradizione richiama un antico voto fatto tanti anni fa alla Vergine del Rimedio per difendere la città da ogni male e propiziare sviluppo e lavoro.

Festa del Rimedio a Ozieri 2019

Dal 5 al 13 settembre 2019 – Novena

ore 17,45 – Rosario con Novena

ore 18,30 – Santa Messa

Venerdì 13 settembre 2019

ore 17,00 Cappella del Seminario in piazza Carlo Alberto – Presentazione libri: “Cala Tempesta” e “Il tempo di un’apnea“

Museo civico “Alle Clarisse” – Inaugurazione mostra: “Storia e tradizioni dell’isola“

ore 17,45 – Rosario con Novena

ore 18,00: Piazza Carlo Alberto – Spettacolo per bambini: “Zecchino d’oro canta Rimedio“

Giardini del Cantaro – Garden Beer Dance Festival:

ore 18,00 – Apertura Stand

ore 20,00 – Dj set Reggaeton

ore 21,00 – Skaoss

ore 22,00 – Hit Mania 100% Grandi Successi, band ufficiale di RDS

ore 01,00 – Robertino Dj

ore 18,30 – Santa Messa

ore 21,30 – Piazza Cantareddu – Usignolo di Sardegna (32ma edizione)

Sabato 14 settembre 2019

ore 11,00 – Stadio – Torneo di calcio

ore 17,30 – Piazza Carlo Alberto – Simultanea di scacchi, in collaborazione con l’”Associazione scacchi unione dei comuni del Logudoro”

ore 17,45 – Rosario

ore 18,30 – Santa Messa a seguire – Vespri

dalle ore 22,00 – Piazza Garibaldi – Summer Dance Party, a cura di Ozieri Eventi:

ore 22,00 – Rock Tales: la grande storia del rock

ore 23,00 – I love Formentera by Radio 105

ore 24,00 – Provenzano e Sandro Bit Dj Set

ore 23,45 – Piazza Garibaldi – Gabry Ponte Show

ore 01,00 – Piazza Garibaldi – RDS insieme a te; voglia di grandi eventi con Dj set, animazione e giochi

Domenica 15 settembre 2019

ore 7,30 / 9,00 / 12,00 – Sante Messe

ore 8,45 – Viale Manzoni – Raduno di tutti i gremi religiosi e della banda musicale Città di Ozzieri presso l’abitazione dell’ Obriere uscente

ore 9,15 – Partenza da casa dell’ Obriere e corteo verso il Colle dei Cappuccini, passando per via Roma

ore 10,00 – Palazzetto dello sport – Torneo Rapid di Scacchi 15′ + 5′

ore 10,30 – Santa Messa con Panegirico

ore 11,30 – Dal colle dei Capuccini ci si incammina fino alla sede sociale, dove verrà offerto il rinfresco

ore 16,00 – Parcheggi San Michele – Ritrovo di tutte le società e della banda musicale, di qui si raggiungerà la chiesa per la Santa Messa

ore 17,00 – Santa Messa presieduta da S.E. il Vescovo Corrado Melis

ore 18,00 (Dopo la messa) – Processione Solenne con le autorità religiose, civili e militari, la banda musicale Città di Ozieri e con i numerosi gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna. Percorso: via Roma, i giardini del Cantaro, piazza Carlo Alberto, via Vittorio Emanuele III, piazza Fontana, via Angioy, via San Michele, Colle dei Cappuccini e ritorno alla chiesa.

Al termine – Dopo il ritorno nella chiesa: Supplica, Benedizione e Scioglimento del Voto alla Beata Vergine del Rimedio

ore 21,30 – Piazza Carlo Alberto – Spettacolo cabaret

Lunedì 16 settembre 2019

ore 8,30 – Santa Messa in suffragio dei soci defunti