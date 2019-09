Oristano: martedì 10 e mercoledì 11 settembre i primi due tavoli del Progetto Welfare Oristano District

Martedì 10 e mercoledì 11 settembre, alle 9,30, la Sala Giudicale del Comune di Oristano (Palazzo degli Scolopi) ospita i primi due tavoli tematici del Progetto Welfare Oristano District – promosso dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Oristano d’intesa con il Comune di Oristano.

L’obiettivo del progetto è promuovere e concretizzare la cultura del Welfare aziendale e adottare un modello condiviso – basato sui valori della sussidiarietà e della responsabilità sociale – che coinvolga attori pubblici, istituzioni, rappresentanze, soggetti associativi, datoriali, sindacali e del volontariato sociale.

I tavoli saranno introdotti dall’Assessore per le Attività produttive del Comune di Oristano Pupa Tarantini e coordinati dal Presidente Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro Miriam Carboni.

Il Progetto Welfare Oristano District era stato presentato ad associazioni di categoria, sindacali, mondo della scuola e terzo settore prima della pausa estiva.

Organizzato dal Comune di Oristano e dai Consulenti del lavoro sul tema della cultura del Welfare aziendale e territoriale per dare risposte concrete ai bisogni locali, l’incontro si è svolto all’insegna delle buone pratiche del cosiddetto Welfare 4.0.

In quell’occasione numerosi erano stati gli interventi per sottolineare l’importanza di creare una rete per arrivare a definire il progetto.

Proprio in occasione della presentazione pubblica erano stati programmati i due tavoli tematici.

Il primo tavolo affronterà la definizione di un accordo territoriale di Welfare aziendale per facilitare l’accesso al Welfare da parte di tutte le aziende, incluse le micro imprese.

Il secondo tavolo sociale tratterà il tema del marketing sociale con l’obiettivo di creare un sistema che generi crescita dei consumi nelle aziende locali, creando delle forme di autofinanziamento per il terzo settore.