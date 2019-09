Oristano: il 28 settembre, “Domenica in concerto” con l’Orchestra da camera ECO

Il concerto inaugurale sarà quello dell’Orchestra da Camera ECO.

La Rassegna proseguirà come di consueto al Museo Diocesano Arborense da domenica 6 ottobre e sarà ancora una volta il banco di prova per giovani e giovanissimi interpreti, affiancati da musicisti già in carriera.

Domenica in concerto: il programma

Il cartellone della X edizione, si articolerà in 11 appuntamenti così strutturati:

29 settembre ore 19:00, Auditorium San Domenico

Orchestra da Camera ECO

Direttore: Alfredo Stillo.

Musicisti: Fortunato Casu, Maria Pia Abate, Gabriele Imparato, Francesca Fadda, Alessandra Cocco, Alessandro Puggioni, Roberta Dore, Vittorio Vargiu e Davide Grisorio (Violini), Gioele Lumbau e Giovanni Nucciarelli (Violoncelli), Fabio De Leonardis e Paolo Tedde (Viole), Francesco Sergi (Contrabbasso).

6 0ttobre ore 19:00, Museo Diocesano Arborense

I concerti per oboe e orchestra

Musicisti: Carlo Cesaraccio, oboe solista; Alessandro Puggioni e Alessio Manca, violini; Gioele Lumbau, viola; Francecso Abis, violoncello.

13 ottobre ore 19:00, Museo Diocesano Arborense

I legni del Conservatorio di Sassari

Direttore: Gabriele Verdinelli.

Musicisti: Egidia Fraghì e Fabio Delogu (oboe), Serena Contini e Elena Ibba (clarinetto), Mattia Ximenes e Danilo Ogno (corno), Prof. Luigi Muscio e Jonathan Gurrera (fagotto).

20 ottobre ore 19:00, Museo Diocesano Arborense

La Lirica che Passione!

Cantanti e musicisti: Elisabetta Scano, soprano; Ilaria Vanacore, soprano; Francesco Leone, basso; Elisabetta Arpago, pianoforte.

27 ottobre ore 18:00, Museo Diocesano Arborense

Concerto Barocco

Musicisti: Roberta Tagarelli e Stefano Intrieri (clavicembali).

3 novembre ore 18:00, Museo Diocesano Arborense

Recital Pianistico: Raffaello Moretti interpreta i classici.

10 novembre ore 18:00, Museo Diocesano Arborense

Recital di corno e pianoforte: Edoardo Perniciano e Nicola Guidotti, in collaborazione con il Conservatorio di Cagliari.

17 novembre ore 18:00, Museo Diocesano Arborense

Duo Gemitti: Fabio Gemmiti (accordion) e Sandro Gemmiti (pianoforte).

24 novembre ore 18:00, Museo Diocesano Arborense

Recital per violino e pianoforte: Franco Mezzena e Stefano Giavazzi.

1° dicembre ore 18:00, Museo Diocesano Arborense

Modernità e Tradizione

Musicisti: Gioacchino Comparetto (Flauto dolce), Michele Deiana (Launeddas), Gaetano Costa (Sassofono), Riccardo Sarti (live electronics e percussioni).

Concerto in collaborazione con Amici della Musica di Cagliari.

8 dicembre ore 18:00, Museo Diocesano Arborense

Trio Agorà: Zilvinas Brazauskas (clarinetto(, Natania Hoffman (violoncello) e Robertas Lozinskis (pianoforte).

La Rassegna è organizzata dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino”, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo e del Comune di Oristano.

Prezzo dei biglietti:

Intero: € 8,00

Soci e Under 18: € 5,00

Botteghino il giorno degli spettacoli un’ora prima del concerto.

Info: Ente Concerti Alba Pani Passino, Via Ciutadella de Menorca

Tel. 0783.303966

Cell. 339.8727128

Mail: info@enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano