Oristano: il 13 settembre la scadenza dei termini per le offerte alle aste indette dal Comune

Il 13 settembre scadono i termine per la presentazione delle offerte per le aste indette dal Comune di Oristano per la vendita di 2 immobili di proprietà comunale non più strategici per i fini istituzionali dell’Ente.

Il bando di vendita prevede la dismissione dell’ex mercato ortofrutticolo di via Marconi, della superficie di 5143 mq, al prezzo a base d’asta di 952mila euro e dell’area adiacente il cantiere comunale, ricadente in ambito territoriale del Consorzio Industriale ad angolo tra via Zara e via Bonn (ex via del Porto), della superficie di 9897 mq, al prezzo a base d’asta di 904mila euro.

Entrambi gli immobili risultano compresi in aree di interesse commerciale, il primo in prossimità della stazione ferroviaria dove si sta concretizzando il progetto del polo intermodale e il progetto di riqualificazione urbana Oristano Est, mentre il secondo ricade nel perimetro territoriale del Consorzio per l’industrializzazione dell’Oristanese.

La vendita dei due lotti è prevista con offerte in aumento e le domande devono essere presentate entro le 13 del 13 settembre 2019, mentre l’apertura delle buste avverrà il 24 settembre alle 12.

Per informazioni e per effettuare sopralluoghi ci si può rivolgere al Servizio Patrimonio e Servizio Demanio, sito nel Palazzo degli scolopi — Piano 2° — Piazza Eleonora, 44. Tel. 0783/791270 o 0783/791340.

Per informazioni inerenti gli aspetti urbanistici ci si può rivolgere presso il Settore Sviluppo del Territorio sito in Via Ciutadella de Minorca.