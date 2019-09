Oristano. Consiglio comunale, in aula il 10 e 17 settembre 2019

Il Consiglio Comunale convocato in seduta pubblica in 1^ convocazione per il giorno 10 Settembre 2019 (Martedì) alle ore 19:00 e in eventuale prosecuzione e/o 2ª convocazione per il giorno 17 Settembre 2019 (Martedì) alle ore 19:00 presso la sala consiliare del Palazzo degli Scolopi per la discussione del seguente