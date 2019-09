Oristano. Consiglio Comunale convocato per martedì 10 settembre alle ore 19:00

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica per il giorno 10 Settembre 2019 (martedi) alle ore 19:00 e in eventuale prosecuzione e/o 2^ convocazione per il giorno 17 Settembre 2019 (Martedi) alle ore 19:00, presso la sala consiliare del Palazzo degli Scolopi per la discussione del seguente

Ordine del Giorno

Approvazione verbali nn. 36-37-38 del 26.06.2019, nn. 39-40-41 del 04.07.2019, nn. 42-43-44 del 09.07.2019, nn. 45-46-47-48 del 25.07.2019, nn. 49-50-51-52-53-54 del 30-07-2019, n. 55 del 31.07.2019 e nn. 56-57-58 del 01.08.2019. Ratifica deliberazione della G.C. n. 148 del 12/07/2019 avente ad oggetto: “Variazione urgente con i poteri del consiglio al bilancio di previsione 2019-2021 –

art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000″.

Modifiche e integrazioni del regolamento per la tutela, detenzione e conduzione

degli animali.

Decreto Ministero dell’Interno 21 Dicembre 2018 — Adeguamento compensi al Collegio dei Revisori dei Conti triennio 2019-2021. Approvazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza. Ordine del Giorno Cons.ri Federico, Sanna, Obinu: “Pronta apertura dell’Hospice di

Oristano”.

Mozione Consigliera Cadau: “Divieto di attendamento dei circhi con animali e di utilizzo di animali all’interno di fiere, sagre, mostre, esposizioni e manifestazioni nel

Comune di Oristano”.

Interpellanza urgente Gruppo La Civica-Oristano: “Zone equus, abusi edilizi e istanze

di demolizione”.