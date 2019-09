Olbia: vincita da 2 milioni di euro con il biglietto “Bonus Tutto X Tutto”

Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita “Paggiolu”, in Viale Aldo Moro 164 a Olbia (SS).

Sono ancora molto emozionata. Non conosco il nome del vincitore, ma penso che sia uno dei nostri clienti fissi. Se dovesse capitare a me di vincere una somma del genere, la condividerei sicuramente con i miei collaboratori: siamo come una famiglia ed è giusto condividere questi momenti di gioia – ha dichiarato la sig.ra Marianna Paggiolu, titolare del punto vendita.