Olbia: riprende l’attività del laboratorio analisi

L’attività di prelievo al “San Giovanni di Dio” è stata in parte sospesa lo scorso 23 agosto a causa dell’assenza imprevista di due tecnici di laboratorio che di fatto non consentiva di effettuare gli esami. In questo periodo il punto prelievi di viale Aldo Moro ha comunque garantite le urgenze, le impegnative con la dicitura “U”, le gravidanze e i pazienti oncologici.

Da lunedì 9 settembre il punto prelievi riprenderà gradualmente la sua attività: dalla prossima settimana verrà aperto, oltre alle urgenze, alle gravidanze e agli oncologici, a tutti i pazienti esenti per patologia e a quelli con impegnativa rilasciata da specialisti ospedalieri e distrettuali della Ats – Assl di Olbia.