Ambiente

Olbia: il 30 settembre, la presentazione del progetto “PRiSMaMED”

Lunedì 30 settembre p.v. alle ore 11:15, presso l’aula magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Amsicora” di Olbia in via Emilia, si terrà la presentazione del progetto INTERREG P.O. Marittimo 2014-2020 - P.Ri.S.Ma.MED (Piano RIfiuti e Scarti in Mare di pesca, acquacoltura e diporto nel Mediterraneo), un programma di cooperazione transfrontaliera tra Sardegna, Corsica, Liguria, Toscana e le regioni della PACA francese, che nasce con l'obiettivo di innovare la governance e la gestione integrata nei porti commerciali, di rifiuti e scarti derivanti dalle attività della blue economy (pesca, acquacoltura e diporto).