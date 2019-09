Furto

Olbia. 41enne locale arrestato dai carabinieri per furto

Nel corso della nottata di domenica 1° settembre, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio cittadino per la prevenzione dei reati in genere, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Olbia hanno arrestato A.M., 41enne olbiese, con precedenti di polizia, per furto aggravato.