Nuragus. Il 22 Settembre la terza edizione di “Il Nuragus a Nuragus”

Terza edizione della rassegna nazionale del vino Nuragus, un appuntamento che si ripete dopo il grande successo delle precedenti edizioni.

La manifestazione enogastronomica inserita nella rete “Stiddius de Oru”, rappresenta un momento di confronto per enologi ed enogastronomi, residenti, turisti e curiosi che potranno godere dei numerosi momenti di convivialità grazie alle degustazioni di vini, prodotti gastronomici, musica dal vivo, cultura e artigianato locale.

Le degustazioni itineranti dei vini Nuragus saranno accompagnate da musica dal vivo.

Ad aprire la Rassegna sarà il consueto appuntamento con lo sport: “Sui sentieri del Nuragus”, escursione in Mountain bike (a cura del gruppo MTB Nuragus) nelle meravigliose campagne del Sarcidano che portano fino alla Giara.

A partire dalle h 11:00 e per tutta la giornata fino alle 19:00, avrà luogo la degustazione itinerante che da anni attira nel piccolo centro del Sarcidano migliaia di turisti.

Nei pressi di Via Roma saranno allestiti gli stand delle migliori Cantine del vino Nuragus della Sardegna tra le quali: Cantina Argiolas, Cantina Sociale di Dolianova, Cantina di Mogoro “Il Nuraghe”, Cantina di Santadi, Agricola Soi, Pala Vini di Sardegna, Cantina Antonella Corda, Azienda Agricola “Su Piscala” di Gianfranco Perseu, Cantine Pauli’s e Cantina Trexenta che riceveranno dal Sindaco Giovanni Daga gli attestati di partecipazione.

Ad accompagnare la degustazione itinerante per le vie del centro storico, saranno presenti alcuni tra i migliori musicisti jazz e blues dell’isola e che renderanno l’atmosfera davvero unica: Freak Motel, Bob Forte feat. Sky dog, Ignazio Cadeddu, Blues Revolution e Influenze d’autunno.

I ticket per la degustazione itinerante si potranno acquistare presso l’Info point, allestito nella Biblioteca Comunale, attivo dalle h 10:00 fino alle 19:00.

Talk Show sul vino Nuragus, degustazioni guidate dei Nuragus 2018 e presentazione dei vini bianchi e rossi dei produttori locali.

Ospite autorevole della rassegna sarà l’enogastronomo Gilberto Arru che insieme a Nino Senes curerà la “Degustazione guidata del Nuragus Annata 2018”, i nostri esperti offriranno agli appassionati la possibilità di accostarsi al vino Nuragus dando loro l’opportunità di apprezzare la storia, le caratteristiche e le peculiarità dei vini proposti e dei loro produttori.

Gilberto Arru sarà anche il moderatore del “Talk Show dedicato al vino Nuragus” dove si confronteranno esperti del settore, esponenti politici, Enti pubblici e rappresentanze delle Cantine Del Nuragus e del “Consorzio del Barolo & Barbaresco”.

Si discuterà di vini anche nel pomeriggio, l’appuntamento sarà alle h 18:00 con “Non solo Nuragus”: presentazione e degustazione di vini bianchi e rossi delle Cantine locali.

Percorsi enogastronomici: prodotti tipici locali e vino Nuragus.

A pranzo, a partire dalle h 12:00 nella meravigliosa location delle nostre case campidanesi del centro storico, saranno allestiti ben 8 punti ristoro che offriranno al pubblico 8 diversi percorsi enogastronomici con piatti autentici della tradizione, street-food con prodotti tipici locali e vino Nuragus.

Mentre nella splendida location della storica casa padronale “Carboni-Boy”, lo chef stellato Stefano Deidda preparerà delle ottime pietanze utilizzando nelle sue rinomate ricette il Nuragus.

“Il Nuragus a Nuragus”: non solo vino ma anche musica, cultura, mostra fotografica e teatro!

Alle h 18:30, nella magica location della “Casa Carboni-Boy”, Noemi Balloi presenterà il suo primo album inedito in lingua sarda: “Tramas”; Paolo Fresu nelle note di copertina tesse così le lodi della cantautrice cagliaritana: “Il suo è un romanzo musicale autobiografico dove si compongono dodici capitoli, che sono altrettanti affreschi sonori e antropologici che testimoniano un’isola aperta al mondo”.

L’appuntamento con la letteratura avrà luogo presso “Casa Sionis”, uno degli 8 punti ristoro della Rassegna, dove il poeta orgolese Tziu Juvanne Pira presenterà le sue migliori opere.

Presso il Centro Sociale Ex Esmas verrà allestita l’emozionante mostra fotografica sui “Centenari di Sardegna” a cura di Pierino Vargiu.

Chiude la rassegna uno spettacolo teatrale dal titolo “Aperitivo al Nuragus con delitto in Alto Mare” di genere giallo/investigativo, che coinvolgerà anche il pubblico per riuscire a risolvere il caso. A cura dell’ “Associazione Filodrammatica Astulas” con la “Compagnia Filodrammatica Melodevigiurare”.

Durante tutta la giornata: visite turistiche guidate, mostra fotografica, area bimbi, stand di prodotti tipici, artigianato locale e laboratori.

L’associazione “De Lacon, cultura, ambiente e turismo” vi accompagnerà nei siti archeologici Nuraghe Santu Milanu e Pozzo sacro di Coni. A partire dalle h 15:00 si potrà visitare anche la storica dimora padronale “Casa Carboni-Boy”, che per l’occasione verrà aperta al pubblico per la prima volta.

Numerose attività socio-culturali, di intrattenimento e laboratori di pasta e pane tipici faranno da sfondo alla manifestazione.

Le famiglie potranno usufruire di un’area bimbi attrezzata, gratuita, custodita e con animazione dedicata.

Le attività sono sostenute da: Regione Autonoma della Sardegna, Comunità Montana Sarcidano – Barbagia di Seulo, Amministrazione di Nuragus; organizzate da A.t. Pro Loco di Nuragus in collaborazione con il Consorzio turistico Sa Perda ‘e Iddoca, l’Associazione Mariolé, l’Associazione De Lacon e Vini Buoni d’Italia.