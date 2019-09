Nuoro: prosegue l’attività dei volontari “Per un mondo libero dalla droga”

Se le forze dell’Ordine sono sempre in allerta ottenendo ottimi risultati nella repressione allo spaccio, individuando persone insospettabili dedite alla produzione e allo spaccio, allo stesso modo i volontari si adoperano per far mancare innanzitutto i possibili “clienti”, attraverso l’informazione e la prevenzione, e -cosa di fondamentale importanza- promuovendo una nuova cultura di responsabilità sociale che crei una barriera diffusa al traffico di qualsiasi sostanza stupefacente.

Alcool e droga fanno parte della vita di tantissimi giovani nuoresi, soprattutto nei fine settimana. Le piazze invase dalle bottiglie di alcolici e di ragazzi in preda ai fumi dell’alcool e alle droghe sono l’immagine di una situazione da affrontare urgentemente dalle Istituzioni e non solo.

Bisogna dare atto ai commercianti nuoresi di essersi fatti carico di questa situazione prendendosi responsabilità, non a parole ma con i fatti. Ma tutti coloro che si dichiarano realmente consapevoli di questa realtà, dovrebbero prendersi responsabilità con azioni concrete ed efficaci.

Il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, in un suo famoso scritto: metteva in risalto come:

Le droghe privino la vita delle gioie e delle sensazioni che sono comunque l’unica ragione di vivere.

La vita di chi si è perso nel mondo della droga dimostra la verità e l’attualità di queste parole e i volontari continueranno nell’impegno per creare una società libera dalla droga.