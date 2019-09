Nuoro. “Portale Sardegna Point”, nuovi trend del turismo

Prevista l’apertura di 30 Portale Sardegna Point gestiti dai Sardinia Local Expert nelle principali località turistiche per ampliare l’offerta turistica proposta

Portale Sardegna (PSA:IM – www.portalesardegna.com), online travel agency (OTA) quotata su AIM Italia specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, ha presentato oggi presso il Business Center “Fabrizio Pirani” dell’Aeroporto di Cagliari, l’innovativo progetto Portale Sardegna Point nato con l’obiettivo di ridefinire la strategia di sviluppo turistico della Destinazione Sardegna e offrire al Turista un’esperienza completa a 360 gradi.

Portale Sardegna Point è un progetto che punta sui nuovi trend del turismo, quali l’Extra-Alberghiero ed il Turismo Esperienziale, attraverso un modello basato su una rete di servizi turistici ad alto valore aggiunto, diversificati e complementari tra loro, selezionati da professionisti della destinazione Sardegna e, quindi, strettamente aderenti al territorio in cui si trovano, accessibili al turista in modo semplice e immediato; in tal modo Portale Sardegna crea un ulteriore elemento di differenziazione rispetto a potenziali nuovi competitors.

L’obiettivo dell’innovativo progetto è interconnettere, digitalizzare, standardizzare e classificare gli attrattori turistici presenti in Sardegna al fine di creare le condizioni per allungare la stagionalità dei flussi turistici, attraverso azioni di Marketing aggregate e maggiormente incisive. In tale contesto il presidio capillare nel territorio assume una doppia valenza: rafforzare il prodotto turistico e contestualmente ottimizzare il processo distributivo, differenziandosi ulteriormente rispetto agli altri competitors generalisti come Booking, Expedia e Airbnb mediante l’offerta di un servizio personalizzato e completo, dotato di un’assistenza in loco, selezionato e costruito ad hoc per rispondere al meglio alle esigenze di ogni singolo cliente.

Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna ha dichiarato: “Il network di Portale Sardegna Point rappresenterà un unicum nel panorama turistico italiano, grazie all’innovazione di processo e ad un modello di business bottom up che traccia un ulteriore solco rispetto ai player generalisti di settore e che contribuirà a differenziare ulteriormente i prodotti e servizi offerti del nostro gruppo. Con questo progetto e grazie alla partnership con Italianway ci inseriamo anche nel segmento delle seconde case con lo scopo di intercettare un trend in forte ascesa. Completano il progetto la partnership con Siendas, giovanissima società locale che funge da aggregatore di fornitori del settore Agroalimentare e quella con Escursì, società specializzata nel turismo esperienziale.”

Marco Celani amministratore delegato di Italianway ha dichiarato: “Siamo felici di mettere a disposizione di Portale Sardegna tutto il nostro know how nell’ambito dell’extra alberghiero che ci ha portati a diventare in soli quattro anni la prima azienda di ospitalità diffusa a Milano con oltre 500 appartamenti gestiti e a lanciare a fine gennaio il primo franchising italiano del vacation rental. Stiamo selezionando imprenditori del turismo in tutto il Paese per attrarre viaggiatori di fascia medio alta nelle seconde case degli Italiani; per questo la nostra filosofia si sposa perfettamente con il progetto dei Sardinia Local Expert che siamo pronti a formare per diventare Property Manager 4.0 secondo il modello di successo espresso da Italianway. Si tratta di un modello che anche in Sardegna, come nel resto d’Italia, consente di avere un buon tasso di rendimento non solo grazie al valore della cedola che arriva dalla gestione del patrimonio immobiliare a cura di Italianway ma anche dall’opportunità di acquistare in Sardegna immobili a prezzi interessanti che, una volta immessi nel canale virtuoso dell’extra alberghiero, vedono aumentare il proprio valore”.

L’iniziativa consentirà di presidiare il territorio regionale con l’obiettivo di svolgere un’azione sistemica ed intercettare i nuovi trend turistici:

§ forte sviluppo del mercato extra-alberghiero, che ha registrato, nel mercato Italia anno 2017 una forte crescita sia in termini di presenze (145,5 milioni +7,5% sul 2016) che di arrivi (29,4 milioni, +10,2% sul 2016) (fonte: ISTAT);

§ sostanziale incremento del turismo esperienziale, il Piano Strategico del Turismo italiano 2017-2022, documento stilato dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, afferma che il trend di maggior rilievo nell’anno 2019 è rappresentato dall’interesse del turista di provare esperienze autentiche e indimenticabili durante il proprio viaggio;

§ considerevole crescita del turismo enogastronomico: secondo il Rapporto sul turismo enogastronomico italiano la spesa dei turisti relativa all’agroalimentare è stata di oltre 12 miliardi di euro nel 2018, di cui circa 5 miliardi di euro spesi da stranieri e 7,3 miliardi di euro da Italiani segnando una crescita pari a +48% nel 2019 (fonte: Osservatorio Nazionale Turismo).

Portale Sardegna (PSA:IM), con sede a Nuoro, è stata fondata nel 2001 da un gruppo di giovani imprenditori con l’obiettivo di promuovere le potenzialità turistiche della Sardegna ed è diventata in pochi anni una realtà consolidata del mercato turistico online. Specializzata sul segmento incoming, consente l’acquisto sia di prodotti turistici aggregati in pacchetti che di singoli servizi (prenotazione alloggi, trasporti, guide). Il business model di Portale Sardegna si basa su 4 pilastri che la caratterizzano, diversificandola dai big player del settore e rendendola protagonista nel proprio mercato di riferimento: presidio web, forte specializzazione sul territorio, travel advisory e pricing competitivo.