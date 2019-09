Nuoro: il 27 settembre, la manifestazione “Fridays for future” per l’ambiente

Manifestazione Fridays For Future a Nuoro: i dettagli

La manifestazione partirà alle ore 9:00 in via Lamarmora, nello slargo di fronte alla stazione dei treni, e procederà lungo la via Lamarmora, il Corso Garibaldi, Piazza Mazzini, per concludersi attorno alle 12:30 nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele.

Si tratta di una manifestazione apartitica e non-violenta, e ha l’unico scopo di sensibilizzare quante più persone possibili sul tema: invitiamo fin da ora i partecipanti, siano essi privati cittadini, associazioni, imprese, classi o interi istituti, a portare con sé manifesti, cartelloni, striscioni autoprodotti, che esprimano la propria consapevolezza di fronte a un’emergenza planetaria senza precedenti nella storia dell’uomo.

Per qualunque tipo di chiarimento, per manifestare la propria adesione, per inviare proposte o suggerimenti, è possibile contattarci alle pagine ufficiali Fridays For Future – Nuoro (Facebook e Instagram), tramite le quali saranno diffusi e condivisi i dettagli dell’evento, oppure via mail associazione.tambene@gmail.com.

Tambène: chi siamo e cosa facciamo

Tambène è un’associazione di pochi, fatta perché le decisioni siano nelle mani di tutti. Crediamo che le più grandi sfide per il futuro delle comunità si risolvano nel dialogo e nel confronto, partecipando e condividendo. Vogliamo futuri desiderabili e momenti in cui prepararci a progettare ciò che domani chiameremo “presente”.

Vogliamo dialogare, avere torto e imparare, mettere a disposizione le nostre competenze e assorbire le esperienze di chi ci sta attorno. Auspichiamo in una comunità che si interroga, dibatte, vive i propri luoghi, cambia e crea; ci impegniamo a costruirla concretamente, oltre che a immaginarla con speranza. Sappiamo che esistono soluzioni mai sperimentate e strade non ancora percorse: vorremmo provare a proporle e a inventarne di nuove.

Diffidiamo dalle soluzioni a pioggia, dalle risposte suggerite e da quelle imposte. Dubitiamo dei cambiamenti senza partecipazione, senza ascolto, senza confronto, senza dialogo.

Per questo tuteliamo i saperi e le competenze, le specificità, la concretezza, la complessità, le esigenze singole e i sogni comuni. Vogliamo progettare, insieme alla comunità, un futuro migliore per il nostro territorio.

La sfida è riconoscere e valorizzare tutte le risorse locali; riempire i vuoti con progetti e persone. Vogliamo trovare delle soluzioni sostenibili a problemi concreti, coinvolgendo attivamente chiunque senta di avere qualcosa da dare.

Tambène, direte. “Magari”. Ma forse è solo questione di cominciare.