Nuoro: il 1 ottobre una giornata di “Start Export” organizzata dall’ICE, Unioncamere e la Camera di Commercio

L’ ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Unioncamere e la Camera di Commercio di Nuoro organizzano una giornata ” Start Export“, che si terrà presso la sede camerale (via Papandrea 8) martedì 1 ottobre 2019.

L’iniziativa prevede lo svolgimento di incontri individuali con aziende interessate ad avviare o rafforzare la propria presenza all’estero, al fine di illustrare gli strumenti che l’Agenzia ICE mette a disposizione, anche in collaborazione con la Camera di Commercio, per favorire l’internazionalizzazione e la promozione del Made in Italy. La partecipazione all’evento avverrà tramite prenotazione e sarà a titolo interamente gratuito.

Gli incontri hanno lo scopo di personalizzare l’offerta dei servizi ICE alle specifiche esigenze delle aziende, attraverso un colloquio informativo, nel corso del quale si metteranno a fuoco le potenzialità di export dell’azienda.

Al fine di permettere un più efficace svolgimento della sessione di incontri, è richiesta la prenotazione anticipata da parte delle aziende ENTRO E NON OLTRE IL 9 SETTEMBRE 2019 compilando l’apposito modulo “Profilo Azienda” e l’informativa sulla privacy (da inviare a protocollo@nu.legalmail.camcom.it) e procedendo alla registrazione sul sito www.ice.it

Attraverso gli strumenti disponibili nella nuova Area Clienti del sito, le aziende avranno la possibilità di accedere a numerosi contenuti gratuiti, tra cui le vetrine virtuali, la personalizzazione della newsletter ICE e visualizzare il percorso formativo Export Tips.