Nuoro: il 1° ottobre al via il prestigioso corso WSET. Iscrizioni aperte fino al 20 settembre

Il 1° ottobre 2019, Sorsi di web ospiterà il prestigioso corso WSET (Wine & Spirit Education Trust) di primo livello, dedicato al mondo del vino e alla degustazione.

Il WSET ha sede in UK ed è un’autorità a livello internazionale. Ogni anno, tantissime persone, sia principianti sia professionisti del settore, scelgono i corsi WSET per imparare, specializzarsi e arricchire la propria posizione.

Il corso si terrà a Nuoro, presso la sede di Sorsi di web (via Gramsci 87), e sarà erogato dal docente certificato WSET Enrico Donati, titolare di Veni Vidi Vini e professionista con una vasta esperienza internazionale, sia come consulente sia come insegnante.

Il corso attualmente disponibile a Nuoro è:

WSET Level 1 Awards in Wines. (In inglese.)

Il corso si rivolge a chi è del settore (produttori, commerciali estero, enotecari, addetti all’accoglienza, sommelier), e a chiunque abbia passione per il vino e voglia di saperne di più.

Si tratta di un corso dal respiro internazionale, di grande utilità anche per coloro che hanno già completato il percorso formativo di associazioni di riferimento in Italia. Il WSET non entra in competizione con altri corsi.

Il WSET Level 1 Award in Wines si svolgerà nell’arco della sola giornata del 1° ottobre, dalle 9:30 alle 18:30. Al corso seguirà immediatamente l’esame finale, che durerà 45 minuti e comprenderà 30 domande a risposta multipla. Sia il corso sia l’esame sono in inglese.

L’esame sarà inviato alla sede centrale del WSET a Londra, dove sarà corretto. Dopo circa tre settimane si riceveranno i risultati.

Trovate qui i dettagli ufficiali:

https://www.wsetglobal.com/qualifications/wset-level-1-award-in-wines/

Il corso comprende: iscrizione, materiale educativo del WSET Level 1 Wines, degustazione di 9 campioni, 7 ore di lezione, esame, certificato.

L’esame sarà corretto a Londra, e i risultati saranno disponibili dopo circa tre settimane.

Il corso comprende anche il pranzo a buffet e i coffee break. Per chi deve soggiornare in città, c’è un elenco di b&b convenzionati.

Per l’iscrizione potete contattare Susana Alonso di Sorsi di web, al 3487998864 o via mail susana@sorsidiweb.com.

C’è tempo fino al 20 settembre per iscriversi al corso di primo livello.