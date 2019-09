Nuoro: avvenuta la presentazione ufficiale del 9° Slalom Città di Nuoro

Erano Presenti il Sindaco di Nuoro Andrea Soddu, il Presidente della Mediterranean Team Mauro Nivola, organizzatore della gara in collaborazione con la Ogliastra Racing, Graziano Marinelli Commissario Sportivo Regionale, Stefano Flamini Presidente della ATP Nuoro e Giuseppe Spoto, Consulente tecnico della Mediterranean Team e Ufficiale di gara.

Si è illustrata la gara, dando risalto al territorio che la accoglie, il Monte Ortobene.

La gara vedrà impegnati 60 ufficiali di Gara, 10 Cronometristi della Federazione Italiana Cronometristi di Nuoro che, sul sito www.ficr.it, garantiranno la diretta dei tempi di ogni manche di gara. Saranno presenti ambulanze e mezzi di pronto intervento per garantire la sicurezza di piloti e pubblico.

I piloti che hanno accolto l’invito a partecipare sono 63, tra loro tutti i big della specialità, impegnati nel Campionato regionale ACI Sport Slalom Sardegna.

L’appuntamento con le verifiche tecniche e sportive è per sabato 21 settembre a Nuoro in Piazza Mameli ex mercato Civico Exmà. La gara si conferma complessa grazie ai 3,999 km tortuosi e tecnici rallentati da dodici postazioni di birilli. Le ricognizioni inizieranno alle ore 10:30 del 22 settembre.

La prima manche partirà alle ore 11:30 e, dopo l’esposizione delle classifiche, sarà la volta delle premiazioni finali, previste per le ore 17:30 presso il sagrato della Chiesa della Madonna della Solitudine.

Il 9° Slalom Città di Nuoro sarà valido come prova di Coppa Italia 2a zona e come 10a prova del Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom #correreperunrespiro, sotto l’egida di ACI SPORT e del COSS (Comitato Organizzatori Slalom Sardegna.)

Per informazioni: www.mediterraneanteam.it