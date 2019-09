Nuoro: arrestato un altro spacciatore a conclusione dell’operazione “Proserpina”

Personale delle Volanti, durante un controllo in un noto circolo privato di Nuoro, ha notato la presenza del ricercato, trovato in possesso di alcune dosi di marijuana pronte per essere vendute, di documenti provento di furto e di un tirapugni.

La conseguente perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare un altro etto di marijuana e un bilancino di precisione.

Cusinu Francesco è stato quindi anche deferito all’A.G. per i reati di: