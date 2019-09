Pula: proseguono gli appuntamenti con “Nora Concerti”

Proseguono gli appuntamenti della programmazione di “Nora Concerti” inserita nel progetto “Mater Mediterranea” del Teatro Actores Alidos con la collaborazione del Comune di Pula.

Il progetto è vincitore del Bando regionale POR “Culture LAB 2018”, teso alla valorizzazione di siti archeologici dal grande valore storico.

Domenica 8 Settembre 2019 alle ore 21.00 presso il Teatro Romano di Nora sarà la volta di Ale Spedicati (Diablo dei Siki) con la chitarra di Samuele Dessì (già collaboratore, fra gli altri, di Celentano e Vasco) che raccontano Lucio Battisti a 50 anni dalla pubblicazione del primo album e a 20 dalla sua prematura scomparsa, in un percorso musicale e narrativo dentro il musicista innovatore e

l’uomo discusso, alla scoperta dell’artista che ha traghettato la canzone popolare nell’era moderna. Biglietti disponibili c/o Box Office, v.le Regina Margherita 43 a Cagliari. Per informazioni: Teatro Actores Alidos, tel. 070 828331 – 377 7095932

Per approfondimenti e dettagli si può anche consultare il sito web www.matermediterranea.it