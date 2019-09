Nora Concerti: il 14 settembre, si chiude in bellezza con i Fantafolk

Sarà il gruppo sardo “Fantafolk” che, in questa speciale occasione, si presenterà in quartetto (oltre ai maestri Vanni Masala e Andrea Pisu che suonano rispettivamente organetto e launeddas, Daniele Cuccu alla chitarra e Giovanni Scano alle percussioni) per salutare il pubblico con un concerto che parte dalla matrice sarda, aprendosi a diverse influenze esterne, creando una musica coinvolgemte e dal forte carattere personale.

Il progetto “Mater Mediterranea” è vincitore del Bando regionale POR “Culture LAB 2018”, teso alla valorizzazione di siti archeologici dal grande valore storico.

Appuntamento alle ore 21:00 nel bellissimo scenario del Teatro Romano di Nora a Pula.

Ingresso € 5,00.

Biglietti disponibili c/o Box Office, v.le Regina Margherita 43 a Cagliari.

Per informazioni: Teatro Actores Alidos, tel. 070 828331 – 377 7095932

Per approfondimenti e dettagli: www.matermediterranea.it