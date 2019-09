Nikki Beach Costa Smeralda: “Summer is a state of mind”

7 settembre, Cala Petra Ruja: Season Closing Party al Nikki Beach Costa Smeralda

Dalle 11 del mattino fino al tramonto gli ospiti di Nikki Beach celebreranno ancora una volta l’estate con un evento a chiusura di una stagione ricca di momenti indimenticabili.

Decorazioni, musica, intrattenimento, cocktail e proposte culinarie: anche questa volta tutti gli elementi distintivi di Nikki Beach non potranno mancare e renderanno unica l’experience di coloro che parteciperanno a questa grande festa di fine stagione.Il concept del party, “Summer is a state of mind”, è l’invito di Nikki Beach a portare nel cuore l’estate e tutti i momenti indimenticabili vissuti nel beach club di Cala Patra Ruja, ma anche quello di “inseguire” la bella stagione e continuare a vivere l’experience Nikki Beach in tutte le altre location del mondo.

“Sea you soon!”