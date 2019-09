Musica: dal 20 settembre, il 2° album di Vasco Rossi in versione da collezione

“Non siamo mica gli Americani! R>PLAY Edition 40th“ uscirà venerdì 20 settembre ed è disponibile in preorder cliccando qui.

Realizzato in collaborazione con Chiaroscuro Creative, che da sempre si occupa dei progetti editoriali e dell’immagine di Vasco, “Non siamo mica gli Americani! R>PLAY Edition 40th “ verrà pubblicato in tre versioni:

un preziosissimo COFANETTO DELUXE da collezione, in edizione limitata numerata, che include un libro di 112 pagine (scritto dal giornalista e critico musicale Marco Mangiarotti, con molte foto e contenuti inediti ed esclusivi), l’album originale a 33 giri, il 45 giri “Albachiara/Fegato, fegato spappolato”, il CD in versione vinyl replica, la musicassetta e una bandiera personalizzata;

di 32 pagine con contenuti esclusivi e LP – Long Playing originale (180gr.) rimasterizzato.

“Io non so più cosa fare”, “Fegato, fegato spappolato”, “Sballi ravvicinati del 3° tipo”, “(per quello che ho da fare) faccio il militare”, “La strega”, “Albachiara”, “Quindici anni fa”, “Va bè”, sono state rimasterizzate a 24bit/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile, partendo dai nastri master analogici di studio tramite trattamento termico, restauro ed acquisizione in digitale, negli studi Fonoprint da Maurizio Biancani, che curò le registrazioni originali del disco e produsse alcuni album successivi (“Bollicine”, per citarne uno).