Monti. Festa di San Gavino Martire: 13-15 settembre

La festa propone spettacoli con artisti nazionali e riti religiosi, tra questi la processione della domenica mattina arricchita dalla partecipazione della partecipazione della Confraternita Santu Ainzu, dalla Banda Musicale San Gavino Martire nonché dal gruppo Folk San Paolo e Mini Folk Bàlari” di Monti.

Festa di San Gavino Martire a Monti – Programma 2019

Venerdì 13 settembre

Ore 17: Raduno delle bandiere votive nel piazzale della Chiesa parrocchiale, corteo verso la casa del presidente accompagnati dalla banda musicale san Gavino di Monti per il tradizionale rinfresco.

Ore 18: Santa Messa celebrata dal parroco Don Pierluigi Sini;

Ore 19.30: Esibizione dei bambini della scuola di organetto dell’Associazione “Sos Misureris” e balli del gruppo minifolk “Bàlari”;

Ore 20: Rinfresco offerto dal comitato;

Ore 21.30: Concerto dei “JANAS”

Sabato 14 settembre

Ore 17: Partendo dal Centro Sociale, sfilata dei gruppi folk “San Paolo di Monti” e “San Pantaleo”;

Ore 22: Concerto di ALEXIA – Anfiteatro Comunale

Domenica 15 settembre

Ore 10.30: Processione con il simulacro di S. Gavino, accompagnato dalla banda musicale di Monti, le confraternita “Santu Ainzu” Monti, e dal Gruppo Folk San Paolo di Monti;

Ore 11: Santa Messa presieduta da Mons. Corrado Melis accompagnatadalla confraternita “Santu Ainzu” Monti;

Ore 12: In piazza Regina Margherita concerto della banda musicale “San Gavino Martire” di Monti diretta dalla maestra Angela Ledda con rinfresco offerto dal comitato;

Ore 17: Animazione e giochi vari per bambini in piazza Regina Margherita;

Ore 21: In piazza Regina Margherita spettacolo di Cabaret con MARCO PICCU.