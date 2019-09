Milano: il 14 settembre, Jacopo Cullin ospite al festival “Il tempo delle donne”

Domani (sabato 14 settembre) l’attore e regista cagliaritano sarà tra gli ospiti del festival “Il tempo delle donne“, organizzato a Milano dal Corriere della Sera.

Alle 18:30 nel Salone d’onore, presso il Palazzo dell’Arte (viale Alemagna, 6), Cullin dialogherà con la giornalista Elvira Serra, nell’incontro intitolato “Il corpo dell’attore“, in compagnia dell’attrice, produttrice e regista Michela Cescon, della direttrice casting Laura Muccino e del truccatore Lorenzo Tamburini.

Tappa a Londra, invece, martedì 17 settembre, per l’artista sardo che alle 19:30 sarà impegnato, insieme al regista Paolo Zucca, presso il Regent Street Cinema per la presentazione del film “L’uomo che comprò la Luna” (evento sold out).