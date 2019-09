Metodi naturali per la riduzione del colesterolo: alcuni consigli da non perdere

Le ultime analisi del sangue hanno rilevato un’alterazione dei livelli di colesterolo nel sangue? Se l’innalzamento del livello di LDL non è troppo importante è possibile ricorrere ad alcuni metodi naturali, richiedendo ovviamente il parere del proprio medico di base, per riportare il colesterolo ad uno stato normale.

L’ipercolesterolemia, di fatto, si può tenere controllata attraverso un regime alimentare sano ed equilibrato, uno stile di vita corretto ed una buona attività fisica quotidiana. Ecco perché possiamo dire che la riduzione del colesterolo utilizzando metodi naturali è possibile.

Ovviamente, qualora si registrino degli alti picchi di colesterolo diviene necessario ricorrere ad una terapia farmacologica, sempre con il supporto del medico di base. Questo non significa però che un ridimensionamento delle cattive abitudini a tavola non sia richiesto.

Riduzione del colesterolo: tutto parte dalla buona tavola

Il regime alimentare dedicato a coloro che soffrono di ipercolesterolemia deve essere povero di grassi di origine animale e non deve eccedere per apporto calorico giornaliero e zuccheri assunti.

Le regole di alimentazione equilibrata per chi ha la necessità di ridurre il colesterolo nel sangue possono essere così riassunte:

consumare almeno due porzioni al giorno di verdure di stagione , poco condite, ancor meglio se si tratta di broccoli, verze, cavoletti di Bruxelles e cavolfiori, tutti naturalmente ricchi di steroli vegetali , sostanza nemica del colesterolo;

, poco condite, ancor meglio se si tratta di broccoli, verze, cavoletti di Bruxelles e cavolfiori, tutti naturalmente ricchi di , sostanza nemica del colesterolo; a proposito di fitosteroli, anche l’assunzione di Danacol è assolutamente consigliata. Il suo consumo, per almeno tre settimane ed in abbinamento ad un regime alimentare equilibrato, aiuta la riduzione naturale del colesterolo;

è assolutamente consigliata. Il suo consumo, per almeno tre settimane ed in abbinamento ad un regime alimentare equilibrato, aiuta la riduzione naturale del colesterolo; considerare nella dieta almeno due o tre porzioni di frutta fresca , purché non sia troppo zuccherina;

, purché non sia troppo zuccherina; via libera a legumi e cereali integrali ;

; utilizzare l’ olio d’oliva come unico condimento grasso;

come unico condimento grasso; evitare merendine e snack confezionati , sostituendoli con della ben più salutare frutta secca come, per esempio, noci o mandorle (ricche di steroli vegetali);

, sostituendoli con della ben più salutare frutta secca come, per esempio, noci o mandorle (ricche di steroli vegetali); dire addio a piatti pronti , spesso ricchi di condimenti molto grassi;

, spesso ricchi di condimenti molto grassi; salutare per sempre le frattaglie , gli insaccati ed i formaggi particolarmente ricchi di grassi;

, gli ed i particolarmente ricchi di grassi; ridurre notevolmente il consumo di carni rosse e uova.

Ovviamente, la sola modifica delle abitudini alimentari non è sufficiente. Per avere dei buoni risultati in termini di riduzione del colesterolo è necessario cominciare a fare un po’ di attività fisica.

Secondo i dati diffusi dall’OMS è sufficiente una mezz’ora quotidiana di movimento aerobico per prevenire e / o ridurre alti picchi di colesterolo. Inoltre, è bene limitare tutti i cosiddetti fattori di rischio come il fumo, lo stress ed altre cattive abitudini che influiscono sull’ipercolesterolemia.