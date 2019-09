Maran: “Contro il Verona dovremo essere perfetti”

Dopo la magica notte al San Paolo il Cagliari scende subito in campo domani contro l’Hellas Verona alla Sardegna Arena.

Il primo tema affrontato nella conferenza stampa di stamani dal mister Rolando Maran è certamente quello della grande vittoria contro il Napoli.

“Ci siamo prodigati in tutte le zone del campo, abbiamo tenuto palla soprattutto nel primo tempo. Chiaramente poi alcuni avversari ti portano ad abbassarti: il Napoli è uno di questi, in alcuni aspetti dobbiamo ancora acquisire la convinzione giusta. Però se riusciamo a capitalizzare il gioco creato, automaticamente diventiamo più bravi. Mercoledì sera, per esempio, la squadra ha dimostrato di credere sempre nella possibilità di fare risultato: all’87’ abbiamo portato sei uomini nella metà campo avversaria, quattro a saltare all’interno della loro area di rigore”.

Una partita che ha dato tanta fiducia alla squadra, ma soprattutto al progetto portato avanti da Maran e dalla società

“Ho esultato al fischio finale perché ero contento per noi e per i nostri tifosi. Questa terra mi ha trasmesso tanto entusiasmo, per me è stata davvero una gioia da celebrare insieme ai ragazzi e a questa città. Viviamo della spinta che ci danno loro, sono orgoglioso di allenare questa squadra”.

Nonostante l’euforia per la vittoria di mercoledì Maran vuole la sua squadra concentrata per la sfida contro il Verona.

“I numeri del Verona sono buoni, i punti non rispecchiano quanto i gialloblù hanno fatto finora. Le squadre di Juric partono sempre forte, subiscono pochissimo; l’Hellas è un avversario difficile da incontrare, è quadrato, pressa a tutto campo. Mi immagino una partita sporca, dove dovremo essere bravi ad uscire dalla loro pressione. Sappiamo che la gara successiva a quella di un’impresa come quella col Napoli è sempre più difficile e insidiosa: non dobbiamo temerla ma affrontarla con la massima attenzione. Dovremo essere perfetti”.

I convocati

Per il match alla Sardegna Arena torna disponibile Radja Nainggolan, indisponibile per le ultime tre sfide a causa di un problema al polpaccio

Portieri: 1 Rafael, 20 Aresti, 90 Olsen.

Difensori: 2 Pinna, 3 Mattiello, 12 Cacciatore, 15 Klavan, 19 Pisacane, 22 Lykogiannis, 23 Ceppitelli, 33 Pellegrini, 40 Walukiewicz.

Centrocampisti: 4 Nainggolan, 6 Rog, 8 Cigarini, 14 Birsa, 17 Oliva, 18 Nandez, 21 Ionita, 27 Deiola, 29 Castro.

Attaccanti: 9 Cerri, 10 Joao Pedro, 26 Ragatzu, 99 Simeone.