Mamatita Festival: il programma del weekend tra tango,yoga e Magdaclan circo

L‘atteso esordio di “Emisfero”, spettacolo del MagdaClan Circo, il ritorno del Teatro del Sottosuolo di Carbonia, il laboratorio urbano del Tricirco, il MamatitaMilonga e lo Yoga a cura di Nurayama Yoga. Questi gli appuntamenti da rosso sul calendario del fine settimana del Mamatita festival ad Alghero, città che si fa teatro ed è sempre più rigogliosa e gioiosa comunità. L’arte, declinata nelle sue varie forme, invade spazi, strade e piazze. Qualcosa di bello sta nascendo, e il festival organizzato dall’Associazione Spazio T per la direzione artistica di Chiara Murru, è soltanto all’inizio.

Si comincia venerdì, alle ore 18 nel verde del parco Rafael Caria (La Pietraia), con il secondo appuntamento con lo yoga.. Un’ora di attività a cura dell’Associazione Nurayama Yoga, nel corso della quale insegnanti dedicati si prenderanno cura di adulti e bambini regalando loro un’esperienza nuova e particolare. Saranno messi a disposizione dei tappetini, ma è consigliabile che ogni partecipante alla lezione abbia già la sua attrezzatura. Offerta libera e consapevole.

Il venerdì del Mamatita prosegue al travolgente ritmo del Tango, con la MiLonga ILLegal in programma a Porta Terra – fronte Bnl – a partire dalle ore 21. La danza è una gioiosa forma d’arte, il tango è una meravigliosa forma di danza che al Mamatita Festival prende..forma di MamatitaMilonga e fa sì che la città si faccia.. Tango! L’evento è a cura della scuola SpazioTango – insegnanti Laura e Tore – giusta occasione per ballare condividendo una passione o scoprire un ballo appassionato e passionale come il tango.

Sabato 21 settembre è il gran giorno del MagdaClan Circo, ensemble che ritorna in Sardegna e alle 21 sotto lo Chapiteau di Fertilia presenterà alla platea lo straordinario spettacolo “Emisfero”. Li aspettavano in tanti, sono arrivati e pronti a vivere assieme alla città ben cinque serate di straordinaria magia e di spettacolo sotto tenda. “Emisfero” è omaggio alla ricerca dell’equilibrio e ai suoi meccanismi, un visione armonica della quotidianità dell’uomo e del circo della vita. I MagdaClan Circo sono realtà fra le più brillanti nel panorama italiano: professionisti dell’arte con la voglia di “creare meraviglia” nelle comunità ospitanti. Così sarà ad Alghero il 21, 22, 27, 28 e 29 settembre, ore 21. Richiesta la prenotazione. Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro; 5 euro per i bambini.

La domenica del festival è affidata al Tricirco che, a partire dalle ore 17 a Sant’Agostino Largo Guillot, propone un laboratorio urbano di circo. Il festival Mamatita è partecipazione, è attenzione, è condivisione di momenti utili a imparare. A divertirsi, insieme e assieme al Tricirco. Partecipazione gratuita per un’esperienza unica, divertimento assicurato. Ciò che fa bene alla comunità di una città che, intanto, ancora una volta si fa teatro.

La domenica prosegue alle ore 20 con Hope! Hope! Hoplà, spettacolo a cura del Teatro del Sottosuolo in Largo San Francesco. Accattivante la proposta artistica della compagnia di Carbonia – gradito ritorno al festival dopo la bellissima performance del 2018 – lungo un significativo viaggio fra le tracce lasciate dai maestri del teatro di tradizione per arrivare sino ai più moderni stili del teatro di strada, urbano e del nuovo circo.