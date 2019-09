Made in Italy per Made in Lazio Priverno di Marco Lo Russo

Sarà presentato domenica 15 settembre, alle ore 17.00, presso l’Auditorium dell’Ex Infermeria dei Conversi di Fossanova a Priverno, il progetto Made in Lazio per il Comune di Priverno ideato dal compositore e producer Marco Lo Russo, curato dall’Associazione Marco Lo Russo Music Center e diretto dalla giornalista Silvia Vecchi, già vincitrice del Premio Giubileo 2016 per l’informazione nel Lazio.

Si tratta di tre video musicali che raccontano l’essenza di Priverno attraverso colonne sonore originali curate dallo stesso Maestro Lo Russo. Le riprese, effettuate da DroneXfly, sono iniziate nel mese di aprile e sono terminate a fine agosto, per consentire di seguire alcuni eventi estivi organizzati dal Comune.

Le colonne sonore scelte per i video sono sia celebri brani, che musiche originali dello stesso Lo Russo. Ogni video rappresenta un aspetto del paese. Saperi e Sapori, con la reinterpretazione de La Vita è Bella di Nicola Piovani, racconta il lavoro degli artigiani di Priverno e l’unicità dei suoi prodotti tipici. Le bellezze storiche nel video Arte Storia Cultura, sono affidate al quartetto d’archi Tango Antiguo di Marco Lo Russo; mentre nel video Eventi e Tradizioni le tante manifestazioni estive e primaverili, sono narrate attraverso i brani Danza sull’Aia in elettro acustico e Coro per voci, dello stesso Maestro pontino.

Il concept di Marco Lo Russo Rouge, Made in Italy, presentato ufficialmente a Cuba nel 2015, diviene quindi volano di promozione per il Lazio, all’estero. Il Maestro Lo Russo, infatti, attraverso il continuo contatto con il pubblico internazionale, ha maturato una profonda conoscenza delle altre culture, filtrandone gusti ed interessi. Proprio questa caratteristica ha spinto l’amministrazione di Priverno a sceglierlo quale testimonial per promuovere, in Italia e soprattutto nel mondo, le peculiarità della cittadina laziale.

Le anticipazioni, divulgate durante i mesi di lavorazione sui social e su Youtube, hanno raccolto grande consenso anche su network stranieri che promuovono l’italianità.

La presentazione del Made In Lazio Priverno a Fossanova, si inserisce nella kermesse, a cura del Comune di Priverno, “Aspettando la Fossanova Tourism expo 2020”, che vedrà la presenza di amministratori di Latina e Frosinone, buyer e tour operator per pianificare una vera e propria fiera del turismo per promuovere e far crescere l’offerta turistica delle due Province.

Un’intensa giornata che comincerà alle ore 10.00 del mattino con degustazioni, passeggiate e visite guidate nel Museo Medievale e nel Borgo di Fossanova.

Info musarchpriverno@libero.it – info@privernocittadarte.it oppure 0773 912306 – 3472330723 info@privernocittadarte.it