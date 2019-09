Londra: allarme molestie sessuali in metro, denunce aumentate del 42%

Una vera e propria impennata delle molestie e delle aggressioni a sfondo sessuale, è stata segnalata dalla British Transport Police nelle stazioni e sui treni di una delle metropolitane più famose e antiche del mondo, quella di Londra.

Ovviamente le segnalazioni e i dati ufficiali riportati riguardano solo i casi registrati, che evidenziano un aumento a dir poco preoccupante di denunce pari al 42% negli ultimi 5 anni (dalle 844 del 2015-16 alle 1.206 del 2018-19).

L’autorità ritiene che uno dei motivi della crescita del numero delle denunce sia dovuto alle campagne lanciate in questo periodo, per incoraggiare le donne (vittime in larga prevalenza di maniaci e molestatori) a venire allo scoperto.

Ma le attiviste di varie ONG britanniche antiviolenza e femministe sottolineano come, in realtà, l’aumento dei casi sia reale e i dati ufficiali restino ampiamente sottostimati, invocando una maggiore presenza di agenti, più tutele per chi denuncia e più rigore nelle indagini e nella punizione dei responsabili.

La linea della metro col numero di abusi censiti nettamente più alto è la Central: linea che attraversa il cuore della capitale britannica e che guarda caso è segnata dal colore rosso.

Ovviamente i dati in questione dovrebbero invitare le autorità ad un effettivo aumento dei controlli, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che sottolinea come il fenomeno, lungi dal conoscere un arretramento, continui ad essere una vera e propria piaga della nostra società e non solo di quella britannica, che merita la più ampia attenzione da parte delle istituzioni e la punizione certa e severa di chiunque si macchi di qualsiasi atto molesto.