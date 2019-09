Sport

Libano: concluso il progetto di avvicinamento dei bambini al taekwondo

Si è concluso il progetto del Contingente italiano Sector West, di stanza in Libano, per avvicinare i bambini delle famiglie dei caduti delle forze armate libanesi alla disciplina sportiva del taekwondo. Lo scopo del progetto è stato quello di sensibilizzare i bambini allo sport, inteso come sentiero per la pace e la solidarietà tra i popoli.

Più informazioni su taekwondo

taekwondo Contingente italiano









L’attività è stata svolta da specialisti del Multinational cimic group di Motta di Livenza (TV), insieme al Tactical cimic team (Tct) e con il contributo spontaneo di alcuni militari tesserati alla Fita. Le interazioni hanno anche favorito il consolidamento di un rapporto con le Lebanese armed forces (Laf), basato sulla fiducia e la stima reciproca, che si concretizza nella conduzione sul terreno di attività operative e addestrative congiunte, in aderenza al mandato conferito dalla risoluzione 1701/2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. In occasione della cerimonia conclusiva del progetto, sono stati donati numerosi capi di abbigliamento tecnico.