Lanusei. Patentino: un corso per i proprietari di cani

“Patentino – Uno strumento per CONOSCERE, CAPIRE e VIVERE MEGLIO con il proprio cane – Percorso formativo per proprietario di cani, in conformità al DM 26-11-2009” è il titolo del corso promosso dal Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ATS – ASSL Lanusei, diretto dal dottor Virgilio Congiu, in collaborazione con il Comune di Lanusei e l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Nuoro.

L’iniziativa è strutturata in due giornate, che si svolgeranno nella Sala Consiliare del Municipio di Lanusei, in via Roma, secondo il seguente calendario:

Prima giornata sabato 5 ottobre dalle 9.00 alle 19.30

Seconda giornata sabato 19 ottobre dalle 9.00 alle 19.30



Destinatari

Il corso, aperto a tutti i cittadini, è rivolto ai singoli e alle famiglie (il modulo d’iscrizione è individuale ed obbligatorio per ciascun partecipante). Può partecipare chiunque possieda un cane o abbia intenzione di adottarne uno o, semplicemente, sia interessato all’argomento, anche se non residente nel Comune di Lanusei, purché maggiorenne. Il corso è invece obbligatorio per i proprietari di cani che si sono resi responsabili di episodi di aggressione ed ai quali l’ATS Sardegna abbia notificato l’obbligo di frequentazione. Stante la valenza educativa e la finalità di promozione di stili di vita virtuosi non sono previsti costi di partecipazione.

Obiettivi:

– Favorire un corretto sviluppo della relazione uomo-cane attraverso una maggiore conoscenza delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie canina, creando binomi cane-padrone “buoni cittadini”, formati da cani educati e conduttori attenti e consapevoli.

– Prevenire lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali derivanti da errati comportamenti messi in atto dai proprietari.

– Migliorare la convivenza fra proprietari di cani e cittadini non possessori di animali da compagnia.

– Sensibilizzare su importanti temi sociali come la prevenzione dell’abbandono, della rinuncia, del maltrattamento canino anche sotto forma d’isolamento sociale dell’animale.

– Tutelare i diritti degli animali e valorizzarne l’importanza, promuovendo in tal modo l’integrazione dell’animale nel contesto sociale.

– Indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile, infondendogli la conoscenza dei suoi doveri e delle sue responsabilità civili e penali.

Come iscriversi

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo a cui va allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.

I moduli di iscrizione sono scaricabili sul sito internet www.asllanusei.it