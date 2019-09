Iscrizioni Scuola Civica di Musica Iglesias-Musei anno formativo 2019/2020 – sc. 07/10/2019

Le domande devono essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Iglesias in Via Isonzo, oppure inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.iglesias@pec.it, improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 7 ottobre 2019 sull’apposito modulo disponibile e scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Iglesias.