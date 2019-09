Intervento del Corpo Forestale per un incendio in territorio di Flussio

Intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale per un incendio in agro del comune di Flussio in località “Sa Pontiggia”.

Sono dovuti intervenuti 3 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Bosa, Fenosu e Anela. Decollato anche un canadair da Alghero a supporto dei mezzi aerei e delle squadre a terra.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bosa coadiuvato dagli elitrasportati, 4 squadre di FoReSTAS di Cuglieri, Tresnuraghes e Bosa, i barracelli di Modolo, Bosa, Suni e Tresnuraghes e i vigili del fuoco di Mcomer.

L’incendio ha interessato una superficie di circa 8 ettari di pascolo nudo e macchia mediterranea degradata e si è propagato sui rovi in prossimità dei muretti a secco.

Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 15.28.

schiumogeno su chiesa di Santu Antine



panoramica da elicottero Cfva

chiesa campestre minacciata da incendio. intervento con schiumogeno