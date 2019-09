Incontro-Convegno all’Istituto Bacaredda giovedì 12 settembre sul tema della famiglia

Giovedì 12 settembre, a partire dalle 9, presso l’Aula Magna dell’ Istituto Tecnico Statale per Geometri “Ottone Bacaredda”, nella via Achille Grandi, si svolgerà il convegno pubblico dal titolo “Un anno di lavoro partecipato con le famiglie. Il ruolo del Centro per la famiglia nella rete dei servizi per la città di Cagliari”.

Promosso e organizzato dal Comune di Cagliari, d’intesa con l’ambito PLUS, il convegno è aperto a tutti. Non è necessaria l’iscrizione preventiva.

“Attraverso questo evento – sottolinea l’assessore Viviana Lantini – il Comune propone uno spazio pubblico di condivisione di quanto sinora realizzato dal Centro per la famiglia. Il convegno, grazie all’apporto di professionisti del settore di diversa provenienza, di rappresentanti delle altre Istituzioni, delle stesse famiglie, vuole anche essere occasione di riflessione e di dialogo sui temi della tutela dei minori, del sostegno alle famiglie, della diffusione di una cultura dell’accoglienza familiare e di un vero e concreto protagonismo delle famiglie nella nostra città. Auspico, quindi, la più ampia partecipazione”.