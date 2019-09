Cagliari: il 16/09, il giornalista Mario Guerrini presenta il suo libro “Banditismo”

L’opera: “Banditismo”

“Banditismo”, al suo esordio, pur entrando sommessamente nel mercato della cultura, ha conosciuto un successo inaspettato. Il tema e la narrazione, veloce ed efficace, hanno centrato l’obiettivo. Risvegliare, nella coscienza di ognuno di noi, un’epoca che ha segnato pagine difficili della storia della Sardegna ma da cui l’Isola ha saputo uscirne con sofferenza e coraggio, grazie, soprattutto, all’abnegazione delle forze dell’ordine e dei tanti magistrati impegnati su questo versante.

L’autore, ripercorrendo con la memoria quegli anni tormentati, racconta le sue esperienze in maniera forte, diretta e appassionante. La seconda edi-zione di “Banditismo” nasce con l’intento di rinnovare un successo che è già nei fatti, ripresentando, in una veste aggiornata e migliorata, quello che è sicuramente un documento di grande valore storico.

Una imperdibile, accurata rendicontazione di un fenomeno terribile, come quello dei sequestri di persona, attraverso il racconto di un testimone di primo piano, un intellettuale controcorrente di qualità, come Mario Guerrini. Questa seconda edizione è più curata e arricchita, frutto del lavoro dell’autore. Proporla, lo consideriamo un atto di rispetto per la cultura sarda e un doveroso impegno nella reminiscenza di quelle vicende. Non poteva esserci documento migliore per inaugurare la nostra nuova collana.

L’autore: Mario Guerrini

Mario Guerrini, cagliaritano, radio e telecronista, è stato la “voce della Sardegna” per lunghi anni. Dalla sede Rai di Cagliari trasmetteva i suoi servizi di cronaca e sport per i Giornali Radio e i TG della Rai. A Roma ha fatto parte della redazione radiocronache. È entrato nel team di “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” e ha lavorato per le più importanti trasmissioni radiotelevisive Rai.

Reporter d’inchiesta, ha seguito i fenomeni di criminalità in Sardegna. Ha girato il mondo per raccontare fatti spesso drammatici, come il terrorismo in Argentina, il terremoto in Messico. Ha commentato molte edizioni delle Olimpiadi. Attualità e sport sono stati il suo binomio vincente. È stato inviato speciale praticamente di quasi tutte le testate radiofoniche e televisive della Rai e docente nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Sassari.