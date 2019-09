Volontariato

Impegno a tutto campo della “Fondazione per un Mondo Libero alla Droga” nell’Isola

Impensabile per i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga, fermare le iniziative di prevenzione alla droga. Soprattutto in un periodo in cui, i sequestri e gli arresti da parte delle Forze dell'Ordine, sono quotidiani e l'inizio delle lezioni del nuovo anno è alle porte.