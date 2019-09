Il nuovo Mister Italia 2019 è stato eletto, sabato sera, a Lignano Sabbiadoro

Rudy El Kholti ed è il nuovo Mister Italia 2019 eletto sabato sera a Lignano Sabbiadoro (UD). In una calda serata autunnale, sul palco lato mare del piazzale di Lignano Pineta, presentati da una sempre più affascinante Denny Mendez – Miss Italia 1996, sono sfilati i 36 finalisti nazionali provenienti dalle varie regioni per contendersi il titolo del concorso nato nell’1983 e collegato ai maggiori male contest mondiali. In giuria infatti, oltre a giornalisti e addetti ai lavori, c’era anche Marco d’Elia rientrato da poco in Italia da Manila dove ha rappresentato l’Italia alla finale mondiale di Mister Mondo.

Rudi, il neo vincitore della Finale Nazionale organizzata con il sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro e da Promoturismo FVG, è del segno dello scorpione, capelli neri, occhi marrone, si definisce umile, romantico e determinato. Il suo cantante preferito è Freddy Mercury, l’attore preferito è Leonardo di Caprio, lo sportivo Cristiano Ronaldo, la squadra del cuore è il Milan. A premiarlo l’assessore al turismo del Comune di Lignano Sabbiadoro Massimo Brini.

La fascia di Mister Eleganza World of Beauty è andata al 2° classificato Fabio Ferro, 22enne di Porto Viro (RO). A Giovanni Giacomello, 23enne siciliano doc di Vittoria (RG), imprenditore agricolo, è stata assegnata la fascia di Mister Cinema Santero. Carlo Berton di Borgo Veneto (PD), 26 anni, infermiere, è stato eletto Mister Boy Italia Wella. La nuova fascia Mister New Italy dedicata ai “nuovi italiani” (ragazzi di origini non italiane e residenti regolarmente in Italia, ragazzi adottati oppure figli di matrimoni misti) è andata a Olivier Angbonon Ange Bile, 21enne di Cittigno (VA), istruttore calistemico, di origini della Costa d’Avorio.

Allo studente 19enne Alessandro Carli di San Pietro in Gu (PD), è andata la fascia Mister #Millennial Cotonella, pure questo è nuovo titolo di Mister Italia. Di Modena invece Mister Alpe Adria 2019, il detentore è il 26enne Federico Pinizzotto che lavora come preparatore atletico. Il vincitore del titolo Mister Fitness Marco Calandra, si chiama Yosmany Larrea, abita a Roma, ha 32 anni e fa il modello professionista a livello internazionale.

E’ di origini cubane. Uno speciale dedicato alla manifestazione prossimamente verrà trasmesso dall’emittente 7Gold. Mister Italia è un concorso dedicato a ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Partner di Mister Italia, sono Sting occhiali da sole, Barachini scarpe, Wella prodotti per i capelli, Cotonella Uomo azienda di intimo, World of Beauty prodotti di bellezza, Santero wines e Marco Calandra partner tecnico per i costumi da gara.