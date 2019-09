Il guardiano delle stelle: la nuova favola al femminile che assicura il tutto esaurito

“Il Guardiano delle Stelle” di Davide Amante è uno di questi.

Una favola straordinaria, semplice e incredibilmente profonda allo stesso tempo, ci guida alla comprensione degli aspetti fondamentali della vita. Il viaggio di una bambina di 10 anni, di nome Anais, verso l’altro lato di un’isola è, in effetti, un viaggio attraverso la vita. Una favola di grande interesse per bambini e forse più ancora per adulti, ma certo per chi sia di maggior interesse, bambini o adulti, è ancora da stabilirsi.

L’autore

Davide Amante è un autore con all’attivo 3 romanzi pubblicati, di cui uno di essi, “The Wallenberg Dossier” (“Punto di fuga Wallenberg”), su cui si sta producendo un film.

L’opera: “Il Guardiano delle Stelle”

“Il Viaggio di Anais insieme al Vento” è stato pubblicato ai primi del 2019. La favola-romanzo di 75 pagine, con una dozzina di illustrazioni originali a matita, è la storia di una bambina di 10 anni e del suo viaggio verso “l’altro lato” di una piccola isola. L’autore ha scritto originariamente il libro per le sue due figlie piccole nel 2018, ma è diventato subito chiaro che la storia era di una categoria a parte.

La casa editrice si è assicurata il tutto esaurito della prima edizione, in italiano, francese e inglese.

Il libro narra la storia della piccola Anais di 10 anni, una bambina che vive in una grande città e si sente sola. Ogni estate la bambina si reca su un’isola per incontrarvi il nonno, il guardiano del faro. Una estate, in particolare, una burrasca giunge sull’isola e il vento soffia tanto forte che Anais, preoccupata, si volge verso la linea dell’orizzonte. La bambina scopre che la burrasca è così intensa da rimuovere perfino il colore blu dal cielo, lasciandolo tutto trasparente. Allora, per la prima volta, Anais scopre l’altro lato delle cose e qui comincia il suo viaggio verso l’altro lato dell’isola. Accompagnata dal vento, da un lupo selvatico e dalla sua speciale relazione con la natura, Anais scoprirà la bellezza del mondo e della vita. Il suo viaggio la condurrà a scoprire il significato della vita, delle proprie emozioni e dell’amore.

Il libro è disponibile su Amazon in tre lingue. Esso è adatto per bambini a partire dagli 8 anni di età e per gli adulti. Il libro è inoltre stato selezionato come esempio ideale per la Dialogic Reading.

Informazioni

Il Guardiano delle Stelle – Il viaggio di Anais insieme al vento

ISBN 9788894315677

78 pagine, edizione con copertina flessibile e illustrazioni originali

www.davideamante.com (il sito ufficiale dell’autore)

www.anaisandtheguardian.com (il sito ufficiale del libro)

contact@dmainternational.eu (per contattare la casa editrice e per interviste e/o materiale stampa)