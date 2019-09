Il bottone può staccarsi, IKEA richiama i bavaglini Matvrå per rischio soffocamento

Ikea sta richiamando i bavaglini Matvrå venduti in pacchi da due, di colore rosso e blu, per il possibile rischio di soffocamento.

Alcuni clienti, infatti, hanno segnalato che il bottone per la chiusura del bavaglino potrebbe staccarsi, se tirato dal bambino, ed essere ingerito, spiega Emelie Knoester, Business Area Manager di IKEA of Sweden.

A scopo precauzionale, Ikea raccomanda di non usare più i bavaglini segnalati e di riportarli in qualsiasi punto vendita della catena, dove saranno sostituiti con un prodotto simile oppure rimborsati. Non è necessario presentare lo scontrino fiscale al momento della restituzione.

Il colosso dell’arredamento fa sapere, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che invece i bavaglini Matvrå di colore verde e giallo e quelli con i disegni di frutta e verdura, pur avendo lo stesso nome, sono sicuri, perché sono stati realizzati con materiali e design diversi.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio clienti Ikea al numero verde 800 924646.