Il 18 e il 19 settembre a Cagliari e Alghero, la presentazione del libro “Ricostruiamo la politica” di Padre Francesco Occhetta

Ucsi Sardegna presenta il libro «Ricostruiamo la politica. Orientarsi al tempo dei populismi», scritto dal consulente ecclesiastico nazionale dell’associazione padre Francesco Occhetta. Il volume viene presentato mercoledì 18 settembre alle 18.15 a Cagliari, nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2. Modera Mario Girau e interviene, oltre a padre Occhetta, Vittorio Pelligra, economista e docente all’università di Cagliari. Il volume viene poi presentato giovedì 19 settembre alle 18.15 ad Alghero, nella sala conferenze Lo Quarter largo San Francesco 14. Modera Alessandro Porcheddu e interviene, oltre a padre Occhetta, Tonino Baldino, responsabile della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Alghero-Bosa. (in allegato le locandine)