I progetti di Carovana SMI dedicati alle nuove generazioni

“Officin&Ideali. Residenze in transito”, una chiamata a raccolta rivolta ad artisti sino ai 35 anni che potranno proporre i loro progetti nell’ambito delle arti visive, performative e multimediali; “Ang In radio Sardegna”, che propone la creazione di podcast da inserire sulla web radio dell’Agenzia nazionale per i giovani; “Kelenya”, una serie di azioni pensate per promuovere l’integrazione tra cittadini italiani e rifugiati, richiedenti asilo e immigrati di seconda generazione.

Direttrice artistica dei progetti è Ornella d’Agostino, anima di Carovana Smi.

“Officin&Ideali. Residenze in transito”

Con questo progetto Carovana Smi, in partenariato con le associazioni Officine filosofiche di Torino e Isolaquassùd di Catania, ha vinto uno dei quattro bandi di “Per Chi Crea“, programma lanciato da Mibact-Siae (Società italiana autori ed editori) per favorire la creatività e la promozione culturale nazionale e internazionale dei giovani.

“Officin&Ideali. Residenze in transito”, coordinato da Maria Grazia Loi, invita artisti tra i 18 e i 35 anni, residenti in Italia, a farsi avanti con un progetto (o anche soltanto un’idea da sviluppare) nell’ambito delle arti visive, performative e multimediali. L’obiettivo è far muovere gli artisti e dar voce alle loro verità attraverso performance dal vivo, installazioni, trasversalità dei linguaggi e del dialogo interculturale e intergenerazionale, ispirati dal tema del viaggio, sia esso geografico, culturale o percettivo.

La chiamata si sviluppa attraverso passaggi successivi:

la presentazione della propria idea (a Cagliari le domande vanno presentate entro il 30 settembre, a Torino entro il 20 ottobre e a Catania entro il 20 novembre); la prima selezione delle proposte; la realizzazione di un programma e workshop per capire che forma dare al proprio piano; l’avvio dei progetti; la selezione finale di 10 progetti in tutta Italia, con la chiamata degli artisti vincitori in Sardegna per una residenza artistica di 15 giorni che sarà ospitata negli spazi della ex Manifattura Tabacchi a fine luglio 2020.

A supportare i partecipanti, in quest’ultima fase, saranno i direttori artistici delle tre associazioni coinvolte -Ornella d’Agostino (Carovana Smi), Francesca Cinalli (Tecnologia Filosofica) e Emanuela Pistone (Isolaquassùd)- e altri artisti del panorama internazionale. Quest’ultimo momento vedrà l’evoluzione finale dei processi produttivi selezionati, con la loro presentazione al pubblico.

Informazioni e bando sono consultabili su: http://www.carovana.org/

“Ang In Radio Sardegna”

È un progetto di digital radio multiculturale, realizzato da Carovana insieme all’Arcidiocesi di Cagliari-Caritas diocesana e all’associazione Giovani Iddocca.

Dal 20 settembre sul network di web radio dell’Agenzia Nazionale per i Giovani (l’ente attuatore in Italia del capitolo Gioventù del nuovo Programma ERASMUS+ e Corpo Europeo di Solidarietà, per il periodo 2014-2020) ogni giovedì saranno inseriti i Podcast di 20 puntate realizzate da giovani per i giovani.

Un team formato da italiani, rifugiati, migranti, richiedenti asilo, realizzerà contenuti su tematiche di interesse delle nuove generazioni. Il progetto nasce grazie a un finanziamento messo in campo dall’Ang per dare gambe a iniziative giovanili per la creazione di network digitali. Obiettivi dell’iniziativa sono la promozione della cittadinanza attiva dei giovani, lo sviluppo della solidarietà, la tolleranza e la promozione dell’integrazione culturale e la cooperazione nel settore della gioventù.

Il team (composto da Francesca di Biase, Andrea Melis, Romeo François Mbogol, Luca Cuomo, Omar Baldeh, Francesca Notaro, Sambiry Fofana, Bell Oussama Barry, Sara Sainas, Simona Castellino, Luisina Falvella) è già al lavoro: la prima puntata, in rete dalla prossima settimana, sarà dedicata alla Stazione di Transito, il quartier generale di Carovana, in via Dante 60 a Cagliari, dove i Podcast vengono realizzati.

Nelle puntate successive si parlerà anche di differenze tra slam e rap, sostenibilità ambientale, nuove forme di nomadismo e città fluide, cibo e interculturalità e perfino di quanti siamo nel mondo, grazie a uno studio realizzato da Bel Oussama Barry, giovane richiedente asilo del Burkina Faso.

È in programma anche un focus (cinque puntate) sui progetti dell’Agenzia generale giovani. Spazio anche a recensioni di musica, cinema e arti peformative.

“Kelenya”

Le iniziative descritte sono in linea con Kelenya, progetto avviato da Carovana SMI lo scorso 20 giugno (Giornata Mondiale del Rifugiato), con il supporto di UNHCR e INTERSOS, attraverso il programma di capacity-building ed empowerment (potenziamento delle abilità professionali) “PartecipAzione – Azioni per la Protezione e la Partecipazione dei Rifugiati“.

Contributi e collaborazioni

“Il progetto Officin&Ideali. Residenze in transito” è realizzato con il cotributo di: Siae, Mibact, Regione autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna.

Kelenya gode del supporto di: UNHCR, Intersos, Mibact, Regione Sardegna, Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna.

Il progetto Ang in radio Sardegna è totalmente finanziato dall’Agenzia nazionale giovani.