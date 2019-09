Governo ministri. Ecco la squadra di governo. Colpo di scena ministri: nomi

Per il ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio dovrebbe spuntarla Vincenzo Spadafora e avere la delega ai Servizi ma non è ancora del tutto escluso che quel ruolo possa essere riservato all’attuale segretario generale di Palazzo Chigi, Roberto Chieppa. Ancora non del tutto chiusa la casella del Mef.

Il Pd vorrebbe un nome politico: in campo per i dem c’è Roberto Gualtieri. Ma c’è ancora qualche chance che prevalga l’idea di scegliere un tecnico o comunque un economista (in quel caso in pista Salvatore Rossi e Dario Scannapieco). Per quanto riguarda il Partito democratico Paolo Gentiloni potrebbe andare in Europa per la carica di commissario mentre i componenti dell’esecutivo potrebbero essere tutti new entry, ad eccezione di Dario Franceschini che potrebbe tornare al ministero dei Beni Culturali (in mattinata circolava anche l’ipotesi Interni ma al Viminale dovrebbe andare il prefetto Luciana Lamorgese).