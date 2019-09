Genova: grande successo per il convegno del neuroscienziato Joseph LeDoux

Il convegno, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Liguria, è stato moderato dallo psicologo psicoterapeuta Marco Morando.

Ai nostri microfoni, il Professor LeDoux, “guru” della neurobiologia moderna, dichiara:

“La psicologia ha un grande futuro perché non possiamo capire il cervello se non capiamo prima la mente. Stiamo incominciando a comprendere la consapevolezza, la coscienza molto di più di quanto riuscivamo a fare in passato e sta diventando un argomento molto discusso. Il futuro, quindi, prevede anche uno studio maggiore di come interagiscono i processi consci e quelli inconsci nella formazione della nostra mente e quindi per la psicologia si prevede un futuro luminoso”.