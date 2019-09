Gairo: i carabinieri recuperano 30 dosi di marijuana destinate allo spaccio

I Carabinieri della Stazione di Gairo, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno recuperato ben 30 dosi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. I militari, impiegati in pattuglia per le vie del centro abitato, hanno notato una busta del tipo “shopper” di colore verde spuntare tra le radici di un grosso albero ubicato in una pubblica via del paese.

Sono così venuti in possesso di ben 30 dosi di sostanza stupefacente, molto ben confezionata e sicuramente destinata alle piazze di spaccio del paese o dei centri limitrofi. Le dosi, il cui peso complessivo è di circa 50 grammi, sono state sequestrate e sulle stesse saranno svolti gli opportuni accertamenti di laboratorio.

Nel frattempo, mentre il Comando Stazione di Gairo è alla ricerca del proprietario o dei proprietari delle dosi, i servizi disposti per contrastare i reati in materia di sostanze stupefacenti continueranno su tutto il territorio della Compagnia di Jerzu.