Formula Kite European Championship: Axel Mazella beffa in finale Toni Vodisek

Concluso a Torregrande (Oristano) il Campionato Europeo Assoluto di Formula Kite. Successo del francese Axel Mazella sull’attuale leader della Kite Foil World Series, Toni Vodisek. Tra le donne, vittoria della britannica Ellie Aldridge, vincitrice anche dell’official test event di team relay.

Conclusa ad Oristano la X edizione dell’Open Water Challenge, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo dei water sports ed evento di riferimento nel programma di “Oristano città europea dello sport 2019”.

Dopo il primo weekend dedicato allo Stand Up Paddle, con l’unica tappa italiana dell’EuroTour vinta dal bulgaro Bruno Hasulyo, dal 24 settembre ad oggi è stata la volta del Formula Kite European Championship.

Il Campionato Europeo Assoluto di Formula Kite, che ha radunato oltre 90 atleti da 22 nazioni sparse in tutto il mondo sembrava essere in mano all’attuale leader della Kite Foil World Series, lo sloveno Toni Vodisek.

L’ultima giornata di regata ha ribaltato però i pronostici ragalando al francese Axel Mazella il titolo di Campione Europeo. Solo secondo lo sloveno, autore di una finale sicuramente non all’altezza di quanto fatto vedere nel resto della stagione.

Terzo un altro francese, Theo De Ramecourt, che nelle prime giornate di regata aveva dimostrato di essere in ottima forma, dominando la classifica.

Ottima davvero la prestazione del nostro Mario Calbucci, settimo classificato, seguito da Alessio Brasili al tredicesimo. Lascia ben sperare la prova del giovanissimo Lorenzo Boschetti, ventesimo in mezzo a tanti “mostri sacri” di questa disciplina.

Tra le donne, dominio della statunitense Daniela Moroz, prima per l’intera durata della manifestazione. A laurearsi campionessa d’Europa è invece la britannica Ellie Aldridge, vincitrice anche dell’official test event di team relay che si è svolto venerdì 27 settembre.

Buona la prestazione delle due italiane in gara, con Irene Tari ventiduesima e Sofia Tomasoni venticinquesima.

“Sono state dieci giornate ricche di emozioni ed adrenalina – ha dichiarato Eddy Piana, organizzatore dell’Open Water Challenge, che ha aggiunto – avevamo un sogno, rendere il decennale dell’Open Water Challenge indimenticabile e pensiamo di essere riusciti almeno in parte a raggiungere l’obiettivo. Fin dall’inizio abbiamo deciso di alzare l’asticella e puntare a kermesse di richiamo internazionale. Per il secondo anno, grazie al supporto di Euro Tour, abbiamo organizzato una prova di Stand Up Paddle dal valore continentale.

Con l’arrivo del Formula Kite European Champhinship siamo andati addirittura oltre. Per la prima volta abbiamo portato ad Oristano tutti i più forti atleti mondiali di Kiteboard. Il più grande ringraziamento va a tutto lo staff che per l’intera durata dell’evento ha lavorato duramente e senza sosta e a tutti i partner istituzionali e privati che hanno creduto nel progetto. L’appuntamento è per il 2020 con l’XI edizione dell’Open Water Challenge, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo dei water sports”.

“Cosa dire. Ancora una volta la Sardegna ha dimostrato di essere la protagonista indiscussa dello scenario internazionale del Kiteboarding – è il commento di Mirco Babini, presidente dell’International Kiteboarding Association, che ha aggiunto – nell’anno di “Oristano città europea dello sport” volevamo portare proprio qui il Campionato Europeo Assoluto di Formula Kite. Ci siamo riusciti e il risultato è stato uno spettacolo unico.

Oltre 90 atleti provenienti da 22 nazioni distribuite su tutti e 5 i continenti, grazie anche alla concomitanza con il Sardinia Grand Slam, ultima tappa della Kite Foil World Series in programma a Cagliari dal 2 al 6 ottobre. Siamo certi che questa zona della Sardegna continuerà ad essere protagonista del percorso che accompagnerà il kiteboard all’appuntamento olimpico di Parigi 2024”.