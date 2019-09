Formula 1: ogni sabato, il nuovo format di Sardegna 1 che racconta gli slalom

Formula 1: il nuovo format su Sardegna 1

Di pari passo si muove il nuovo e sprintoso format televisivo, prodotto e curato da Sardegna1, dedicato esclusivamente agli slalom sardi. Ogni sabato alle ore 20:45 e in replica il lunedì alle 23:45, una puntata dedicata ai piloti, agli organizzatori, agli appassionati e al pubblico che con curiosità segue fedelmente ogni incontro.

Tutte le puntate -visibili in diretta anche dal sito www.sardegna1.tv e in differita dalle pagine dedicate del sito e dal canale you tube- collezionano migliaia di visualizzazioni, decretando fra gli addetti ai lavori l’apprezzameno per un format nuovo e originale.

Sardegna1 -emittente regionale impegnata da oltre 30 anni nella promozione del territorio e dei personaggi che lo animano- ha accolto l’invito del COSS durante la scorsa stagione, creando il format televisivo perfetto anche per il web. Ogni gara è raccontata in 24 minuti.

Gli addetti ai lavori

A condurre il programma è stata chiamata Maria Pintore, giornalista, direttore di Radio Internazionale Costa Smeralda, voce delle gare motoristiche in Sardegna.

Per lei nessun segreto: piloti e auto, percorsi e organizzatori, curiosità e informazioni, team, addetti ai lavori e professionalità spesso sconosciute, troveranno spazio nel corso della stagione televisiva, con l’intento di rendere più umano uno sport complesso, fatto di regole e passione. Sotto ogni casco batte un cuore al ritmo della passione, dietro ogni team si nascondono professionalità e carriere strepitose.

Le immagini curate dal bravissimo Gian Franco Trudu, artefice con Umberto Palumbo della post produzione, rendono piacevole, dinamico e scorrevole il format, arricchito da un numero sempre crescente di partecipazioni dirette da parte dei piloti.

Anticipazioni del 28 settembre

La prossima puntata sarà dedicata alla 9a edizione dello Slalom città di Nuoro, una gara in corsa sul Monte Ortobene, con 64 piloti iscritti che affronteranno le verifiche sportive e tecniche, per arrivare poi alla linea di partenza domenica 22 settembre alle ore 10:30, con l’avvio della prima manche di gara. La puntata sarà programmata per sabato 28 settembre.

Formula 1, con gli slalom in tv, è la vera novità della stagione sportiva in Sardegna.