Flumini di Quartu. Riapre l’ufficio postale dopo i lavori di manutenzione

Poste Italiane comunica che da stamani (mercoledì 11 settembre) l’ufficio di Flumini di Quartu è di nuovo disponibile alla clientela secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 fino alle 19.05 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12.35.

Operativo e in funzione 24 ore su 24 anche lo sportello automatico ATM Postamat che, oltre alle operazioni di prelievo di denaro contante, consente di effettuare interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricaricare tutti i telefoni cellulari, pagare le principali utenze e oltre 2mila bollettini di conto corrente postale, ricaricare la carta prepagata Postepay.

Poste Italiane, scusandosi con i cittadini per i temporanei disagi, coglie l’occasione per precisare che l’installazione dell’ufficio postale mobile è stata l’unica soluzione praticabile per garantire alla clientela di Flumini la continuità dei servizi postali e finanziari durante il breve periodo di chiusura per lavori di ristrutturazione della sede di Via Leonardo da Vinci 244.