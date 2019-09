Farmaci NICETILE-BRANIGEN e DROMOS ritirati dalle farmacie. Ecco lotti e info

La Società Alfasigma, ha comunicato di aver attivato un richiamo volontario, a scopo precauzionale di alcuni lotti di tre specialità medicinali di NICETILE – BRANIGEN e DROMOS. Il suddetto ritiro è stato attuato, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito di alcune segnalazioni del colore non conforme delle compresse (colore giallastro anziché bianco). Nello specifico sitratta dei lotti:

· NICETILE*30CPR GASTRORES 500MG – AIC 025369048 lotti n.190384 – 190385 – 190386 -190387 -190388 tutti con scadenza 2-2021

· BRANIGEN*30CPR 500MG – AIC 025368046 – lotto n. 190388 scad. 2-2021

· DROMOS*30CPR 500MG – AIC 028776019 – lotto n. 190285 scad. 1-2021

La Società Alfasigma invita pertanto a sospendere immediatamente la dispensazione dei lotti dei prodotti in questione. Le confezioni di detti lotti, al momento giacenti presso le farmacie, dovranno essere messe in area sicura e quindi predisposte per essere ritirate con il primo pacco da inviare ad Assinde.